Randolfe confirma R$ 1,2 mi para luz e cadeia do pescado

Primeira parte da emenda foi usada na iluminação canal do Paraíso.

Santana, cidade a 17 km de Macapá, vai ganhar aporte financeiro para saúde, iluminação pública e cadeia do pescado. Os recursos, no valor de R$ 1,28 milhão são de emenda do senador do Amapá, Randolfe Rodrigues (Rede).

O parlamentar confirmou nesta quinta-feira (20) que o recurso já está disponível na conta da prefeitura.

Do valor, R$ 180 mil será aplicado para atender as necessidades do projeto Casa Amanhecer, que confere apoio aos amapaenses que precisam fazer tratamento de saúde fora do Estado.

Outros R$ 500 mil são destinados à aquisição de mobiliário para a Casa do Pescador, uma emenda solicitada pela colônia de pescadores da região.

Ainda deste montante, tem R$ 600 mil que serão utilizados para finalizar a obra de iluminação da cidade, por meio do Programa Santana Iluminada.

Esse valor é referente a segunda parte da emenda, que deve atender e finalizar as melhorias na Avenida Santana, Monte das Oliveiras e Ilha de Santana, a primeira parte da emenda já foi entregue e já está beneficiando a população, como no canal do Paraíso.