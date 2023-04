Randolfe revela projeto da Petrobrás no AP e diz que desinformação atrapalha

Senador falou sobre o temor exagerado sobre a atividade de pesquisa e exploração de petróleo, que fica a mais de 580 km da foz do Rio Amazonas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Nem todo mundo dentro do governo federal e no Congresso Nacional é favorável à pesquisa e exploração de petróleo na costa do Amapá. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no parlamento, intensificou o corpo a corpo para combater mitos quase histéricos de que a atividade seria uma sentença de morte para a Amazônia. Muito pelo contrário, garante ele, que tem dito confiar plenamente na capacidade da Petrobrás. A estatal tenta autorização do Ibama para perfurar um poço a 2,8 mil metros de profundidade a quase 600 km da foz do Rio Amazonas, já no Oceano Atlântico. Para Randolfe, há muita desinformação sobre o projeto que pode revolucionar a economia de toda uma região, especialmente em Oiapoque. Assista no SNTV.