Rio Jari não para de subir

Invasão em área de várzea no Bairro das Malvinas

Por SELES NAFES

A Defesa Civil de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, está registrando elevação diária no nível do Rio Jari, com poucas oscilações. Por enquanto, o status oficial ainda não é de “alerta”, mas se a escalada continuar isso não deve para ocorrer. Neste domingo (23), o nível do rio chegou a 2,02 metros às 7h. Por volta de meio dia, recuou para 2 metros. A condição de alerta só será ativada se chegar em 2,10 metros.

“E a partir de 2,11 já é emergência. Em 2,30 começa a atingir residências, e se chegar a 2,40 metros a prefeitura vai decretar situação de emergência”, explica Herbson Souza, comandante da Defesa Civil de Laranjal do Jari.

As águas começam a avançar em alguns bairros mais baixos e em áreas de várzea, como Malvinas, Mirilândia, Prosperidade e Nova Esperança.

Pela manhã, equipes da Defesa Civil e a deputada e primeira-dama Alliny Serrão (UB) estiveram visitando as famílias desses bairros, especialmente em áreas invadidas.

A prefeitura decidiu colocar postes com iluminação para ajudar os moradores a se proteger de cobras e outros animais trazidos pela inundação.

No ano passado, o rio Jari chegou a 2,46 em Laranjal do Jari, provocando a segunda maior cheia da história. Dados não oficiais, sustentados por moradores mais antigos, indicam que a maior inundação ocorreu em 2000, quando o rio teria chegado a a 2,80.

Na vizinha Vitória do Jari, que é mais baixa e está mais próxima do encontro do Amazonas com o rio Jari, a situação é mais complicada. Na última sexta-feira (21), o rio chegou a 3,20, já alagando várias ruas.

Por enquanto, em nenhuma das duas cidades existem desabrigados ou desalojados.