Semana Santa: veja pontos de venda de peixes com preços baixos em Santana

A Prefeitura de Santana, a 17 km de Macapá, firmou convênio com uma cooperativa de pescado.

Da REDAÇÃO

Além do projeto Peixe Popular, o santanense também tem outras 5 opções de compra de peixe para a Semana Santa com preços baixos.

A iniciativa é da Prefeitura de Santana, que organizou 5 pontos de vendas. A comercialização com preços abaixo do mercado começa nesta quarta-feira (5), e prossegue até a sexta-feira (7).

Para isto, a prefeitura firmou parceria com uma cooperativa que negocia diretamente com o pescador, oferecendo a logística da estrutura para as vendas, fornecendo gelo, cubas e tendas, possibilitando a comercialização abaixo do preço do mercado. Confira os pontos de venda:

“O projeto faz parte de um ciclo que iniciou em outubro com o fortalecimento da piscicultura familiar aonde entregamos rações para os produtores. Nesta semana estamos fechando o ciclo deste projeto com a comercialização deste pescado a um custo mais acessível”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Katiane Pereira.

Posto 01: Avenida Santana (em frente a antiga SANPREV)

Posto 02: Avenida Princesa Isabel com Euclides Rodrigues

Posto 03: Rua Cláudio Lúcio Monteiro na Praça do Fórum

Posto 04: Rua General Ubaldo Figueira com Avenida das Nações

Posto 05: Praça Fonte Nova