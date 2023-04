Sílvia Waiãpi protesta contra indígenas e diz que não aceita ‘mulher que é homem’

Deputada federal repreendida e acusada pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia de não ser indígena

Por SELES NAFES

A deputada federal Sílvia Waiãpi (PL-AP) protagonizou um episódio no mínimo contraditório para o mandato de alguém que se declara representante dos povos indígenas. Ontem (11), durante reunião da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, na Câmara dos Deputados, ela protestou contra a entrada de um grupo de indígenas cantando e dançando. Após ser criticada e acusada de não ser indígena, ela disse que é obrigada a aceitar mulher que biologicamente é homem.

A reunião da comissão ocorria com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sílvia Guajajara. Logo no início, um grupo de indígenas de etnias de vários estados entrou na sala da comissão entoando um cântico tribal, sob protesto da deputada indígena.

“Questão de ordem, isso não faz parte do regimento”, protestou Silvia Waiãpi.

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) reagiu afirmando a Câmara dos Deputados vive um momento de “estelionato”, por possuir integrante que se declara indígena, numa clara referência à colega do Amapá.

Dorinaldo leu uma carta aberta do Conselho dos Povos Indígenas Waiãpi, divulgada no ano passado, afirmando que Silvia não representa a etnia Waiãpi.

“O povo indígena está no regimento, e está na pauta. Me causa mais espécie que (o protesto) venha de uma colega do meu estado que se coloca na condição de representa do povo indígena Waiãpi, que não é”.

A deputada respondeu afirmando que não precisa do aval de Dorinaldo Malafaia, e que é obrigada a aceitar mulheres que são homens, biologicamente. A fala foi considerada “transfobia”, enquadrada em 2019 no crime de racismo.

“Não preciso do seu reconhecimento para ser considerada indígena, mas do meu pai e da minha mãe, e não o seu. Os senhores querem que eu aceite alguém que se autodeclara mulher, sem ser mulher. Biologicamente homem e sou obrigada a aceitá-lo. Mas não querem me aceitar?”, reclamou.