‘Surdo-mudo’ encontrado morto acumulava perdas na família

NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Corpo do morador foi coberto com galhos na embarcação que o levou de volta à sede do município. Foto: Alcimar Monteiro

Por SELES NAFES

A vida de Plauton Jhon Guimarães Barbosa, de 39 anos, nunca foi fácil, mas estava mais sofrida que o de costume nos últimos meses. Além dos problemas com o alcoolismo e deficiência auditiva que também o impedia de falar, ele estava desempregado e acumulava perdas repentinas na família. No último fim de semana, Plauton morreu após supostamente cair num rio no município de Amapá, cidade a 310 km de Macapá.

O corpo dele foi encontrado boiando no rio Flexal, na tarde do último domingo (2). Segundo informações da polícia e de moradores, dois dias antes ele havia saído para pescar com um amigo. De madrugada, por volta das 2h, ele não foi mais visto pelo parceiro de pescaria.

“Esse amigo contou que dormiu, e quando acordou o Plauton não estava mais na embarcação”, informou um morador ao Portal SN.

A polícia considerou Plauton desaparecido e iniciou as buscas. O corpo foi encontrado perto do mesmo ponto onde ele saiu do barco.

O cadáver foi levado para a rampa da cidade e coberto com galhos. A Politec emitirá um laudo sobre a causa da morte, mas Polícia Civil já abriu inquérito para investigar se a causa foi mesmo afogamento.

Plauton nasceu em Amapá, onde era conhecido pela população como “Mudinho”. Era considerado um sujeito tranquilo e prestativo, mas que dependia da boa vontade das pessoas.

“Sempre fazia uns bicos para sobreviver. Estava meio jogado na rua. Perdeu o pai, a mãe e um irmão num intervalo de um ano e tinha problemas com álcool”, explica outro morador.

Apesar dos problemas e da situação quase de rua, a família registrou um boletim de ocorrência após o desaparecimento do Plauton. Uma irmã confirmou que ele era alcoólatra e tomava medicamentos controlados para epilepsia. Ela também revelou outros episódios de desaparecimento do irmão.