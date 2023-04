Suspeito de ataque em igreja resiste à prisão e faz refém em Santana

Gerenciamento da crise foi conduzido pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de participação no ataque a uma igreja evangélica, que deixou duas pessoas mortas e duas feridas, foi preso após resistir à captura e fazer uma mulher refém no fim da tarde de segunda (17).

O episódio ocorreu em uma casa localizada no Ramal do Gaúcho com 4ª Avenida, na invasão conhecida como Monte das Oliveiras, no Bairro Igarapé da Fortaleza, em Santana, a 17 km de Macapá.

Tudo começou quando equipes do Bope, em operação conjunta com agentes da Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e apoio do 4º Batalhão da PM, chegaram até o local para cumprir um mandado de prisão contra Bruno Carvalho Nogueira.

Segundo a polícia, ele estaria envolvido nos homicídios da igreja evangélica na Área Portuária de Santana ocorridos no momento do culto, no domingo, 9 de abril – entre eles o assassinato de uma menina de 3 anos.

Entretanto, ele percebeu a chegada dos militares. E saiu da casa onde estava atirando contra as equipes policiais. Na sequência, ele invadiu residência ao lado, onde passou a colocar uma mulher sob a mira de uma pistola.

O Bope montou o cenário de crise e acionou os negociadores. Durante o processo, o criminoso se identificou como Alessandro Sena Figueiredo, de 25 anos. As negociações duraram quase três horas até ele liberar a refém e se render.

O infrator foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde foi confirmado que está com a prisão preventiva decretada por crimes de assalto e cárcere privado, além de estar foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Figueiredo também aparece em inquéritos da Polícia Civil como autor de homicídios. A polícia confirmou que ele é suspeito de participação no ataque à igreja. Ele negou.

Além da pistola usada para fazer a refém, a polícia apreendeu, na casa onde ele estava, 38 munições, dos calibres 380, 9 milímetros e ponto 40.

Criança assassinada

No último dia 14, morreu a pequena Evelin Lopes de Souza, de apenas 3 anos, baleada no ataque ocorrido durante um culto em uma igreja evangélica em Santana, na Avenida 7 de Setembro com a Rua Cláudio Lúcio Monteiro, região central do município.

Ela estava internada desde o dia do atentado, no domingo (9), no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA). A criança foi atingida por dois disparos, no pé e na região torácica.

No dia do crime, Denilson de Jesus Cardoso da Silva, de 39 anos, morreu a caminho do Hospital Estadual de Santana. Ele tinha passagens pelo crime de roubo e era um dos alvos.

O ataque deixou, ainda, outras duas pessoas feridas: Vinicius Ferreira de Souza, que levou 5 tiros, 2 deles no braço, 2 nas costas e 1 na coxa, e um adolescente de 16 anos, baleado de raspão nas costas – este recebeu alta médica no mesmo dia. Vinícius cumpriu pena por tráfico de drogas, segundo a polícia.

De acordo a polícia, Denilson e Vinícius eram ex-integrantes da organização criminosa. Eles passaram a frequentar os cultos depois de terem se convertido.