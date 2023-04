Suspeito de roubos e homicídios morre em tiroteio dentro de residência

PM afirmou que policiais foram surpreendidos com tiros de dentro da casa

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de integrar uma organização criminosa morreu baleado ao confrontar a Polícia Militar do Amapá, neste sábado (8), no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. A intervenção ocorreu dentro de uma casa localizada na Rua do Coqueiro.

De acordo com a polícia, Leandro Christian de Souza Alencar, de 22 anos, era acusado de vários roubos e, possivelmente, responsável por inúmeros homicídios ocorridos na capital amapaense.

O capitão Wendel, que já fez parte do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, o Giro do Bope, e agora atua no comando do Tático Motos do 2º Batalhão, relatou que sua equipe foi atacada a tiros quando averiguava uma denúncia anônima indicando possíveis criminosos exibindo armas de fogo em via pública.

Ainda segundo o oficial, alguns indivíduos correram e entraram em uma residência quando avistaram a patrulha se aproximando. Foi feito o acompanhamento e, durante a varredura, os militares foram surpreendidos por disparos que partiam de um dos cômodos da casa.

Iniciou-se, então, um confronto que terminou na morte de “Peteleco”, como o atirador era conhecido. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38.

Após a perícia no local, o armamento usado por Peteleco contra a polícia foi entregue ao delegado de plantão do Ciosp do Pacoval.