Bom dia! O antropocentrismo é uma corrente da filosofia que coloca o homem como o centro de tudo, e não Deus. Isso acontece em muitas religiões, que acabam cultuando personalidades e não o Supremo Ser. Em Jó 26, lembramos de Deus no centro de tudo. “As colunas do céu tremem”. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima quinta-feira (20) com o nosso Senhor Jesus!