Tiroteios deixam 3 mortos em Santana

Crimes ocorreram no município a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Três homens foram mortos na noite desta segunda-feira (24), em dois ataques distintos ocorridos no município de Santana, a 17 km de Macapá, possivelmente, relacionados à guerra entre facções criminosas.

O primeiro tiroteio aconteceu às 20h30, na Rua Abílio Rodrigues, no Bairro Fonte Nova. Lá, Lucas Lima de Andrade, de 21 anos, foi atingido por pelo menos 3 disparos e morreu no local.

Testemunhas disseram à polícia que o crime foi cometido por dois indivíduos que estavam vestidos com camisas vermelhas. Eles fugiram de bicicleta e não foram reconhecidos.

Quase uma hora depois, às 21h, um novo ataque a tiros na Área Portuária, região central, deixou dois homens feridos. Eles foram socorridos e morreram no centro cirúrgico do hospital da cidade. Quando os militares do 4º e 10º Batalhões (Força Tática) chegaram ao local da ocorrência, os atiradores já haviam fugido em uma embarcação rumo à Ilha de Santana.

O relatório do 4º Batalhão detalha que as vítimas eram ex-detentos: Cássio Ribeiro Coelho, de 21 anos, estava em regime aberto domiciliar, respondendo por tráfico de drogas, roubo, homicídio e organização criminosa. Ele morreu com tiros no abdômen e nas costas.

Já Alessandro Ferreira da Silva, de 24 anos, que foi atingido por dois disparos no abdômen. Ele tinha passagem por tráfico de drogas.

Os responsáveis pelos ataques não foram identificados. O caso agora é investigado pela 1ª DP.