Traficante morre ao trocar tiros com policiais no interior

Conflito ocorreu no Distrito do Lourenço, a 360 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um traficante de drogas morreu em confronto com policiais militares em uma área de garimpo do norte do Estado do Amapá, nesta segunda-feira (10).

O confronto ocorreu em um local conhecido como Beco do Cavalo, no Distrito do Lourenço, município de Calçoene, a 360 km de Macapá, onde a Polícia Militar havia recebido uma denúncia de que traficantes estariam exibindo armas para amedrontar moradores.

De acordo com o capitão Cecílio, do 12º Batalhão, quando os policiais chegaram ao local, vários indivíduos armados correram para dentro do Beco do Cavalo. Os militares foram atrás e viram quando um dele entrou em uma casa, mas ao entrar no imóvel, foram recebidos a tiros.

No revide, John Walacy Lima Dias, de 23 anos, foi atingido. Ele foi socorrido pelos próprios policiais à unidade de saúde do distrito – pois não há serviço de urgência na localidade.

No hospital, foi tirada a bermuda que o infrator vestia para atendimento. Nas roupas, a polícia disse ter encontrado porções de crack e pouco mais de R$ 400 em espécie. Dias não resistiu e morreu logo depois.

Além da droga, a arma que teria sido usada pelo suspeito, um revólver calibre 38, também foi apreendida e apresentada na delegacia de Calçoene.