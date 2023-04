Transposição em 4 meses chega a 481 servidores, diz senador

Randolfe Rodrigues confirmou que mais 120 servidores do Amapá tiveram nomes deferidos

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) confirmou, nesta sexta-feira (28), que mais 120 servidores do ex-território federal do Amapá tiveram concluídos os processos de transposição. De acordo com ele, em quatro meses de governo Lula o total chega a 481 funcionários.

A portaria com a transposição dos servidores (n°3.952) já foi publicada no Diário Oficial da União. Randolfe explicou que nos primeiros meses de governo foram transferidos para os quadros federais 150 servidores, depois 211 e agora mais 120.

“Nós trabalhamos muito para que a transposição finalmente avançasse, o Governo Lula tem cumprido o que determina a lei. Inclusive, nessa portaria, 39 são do chamado artigo 6°, da Polícia Civil, que muitos achavam que não sairia”, disse Randolfe.

“No governo anterior eram enquadrados em média 250 servidores por ano”, completou.

Randolfe ressaltou que a transposição alivia a despesa do governo do Estado e prefeituras com pessoal.

Ele também explicou que os próximos passos são a inclusão dos funcionários no cadastro e folha de pagamento.

Dos 3 mil servidores de ex-territórios contemplados com a transposição, mais de 1 mil são do Amapá. Veja aqui a lista completa.