Três assaltantes mortos em tiroteios com a PM são identificados

Os conflitos ocorreram durante o fim de semana em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Três indivíduos com antecedentes de assaltos que morreram em confrontos com a Polícia Militar do Amapá nos últimos dias foram identificados. Os conflitos ocorreram durante o fim de semana em Macapá.

Na primeira troca de tiros, dois homens em uma motocicleta tentaram roubar, na tarde de sábado (1º), um malote com R$ 10 mil de uma empresária no Centro de Macapá. Mas eles foram surpreendidos por uma guarnição do Bope, que patrulha o perímetro.

Houve perseguição policial e vários disparos feitos pelos criminosos na viatura pelas ruas do Centro até o Bairro Santa Rita. No caminho, os bandidos tentaram balear uma mulher grávida para fazer a polícia parar a perseguição e socorrer a vítima. Mas eles eraram os tiros.

Tudo terminou na esquina da sede do Exército Brasileiro, quando a dupla foi alcançada por uma equipe da Rotam e, na troca de tiros, os criminosos foram atingidos. Ambos morreram no local. Com eles foi apreendida uma pistola ponto 40.

Somente na segunda-feira (3) eles foram identificados pela Polícia Científica, como Weslen Marques Ferreira, de 21 anos, e Bruno Ruan Monteiro, de 24 anos. Segundo o Bope, eles tinham passagem por assaltos e tráfico de drogas, além de integrarem uma facção criminosa. A moto que eles estavam havia sido roubada dias antes.

Na segunda intervenção policial, um grupo criminoso atirou duas vezes contra militares do 6º Batalhão, na noite de domingo (2) e na madrugada de segunda-feira (3). A primeira investida criminosa ocorreu próximo a uma casa noturna do Centro, depois que uma testemunha avisou de quatro homens suspeitos rondando o estabelecimento.

Na Avenida Coriolano Jucá, próximo à Praça do Barão, a polícia tentou abordar os suspeitos, mas foi recebida a tiros. Eles fugiram em motocicletas. Na segunda vez, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que um grupo com as mesmas características estava em uma área de ponte, conhecida como Passarela das Orquídeas, na Vila Socó, no Bairro Pacoval.

Lá, os militares novamente foram recebidos a tiros, mas desta vez reagiram e conseguiram acertar um dos suspeitos, que caiu morto na entrada da ponte. No fim da noite, ele foi identificado como Jhonata Rangel, que também teria passagem por roubo.