Túmulo de professor sofre tentativa de violação

Crime ocorreu no Cemitério São José, em Macapá. Desaparecimento de Josué Baía, de 46 anos, mobilizou as redes sociais em 2022

Por SELES NAFES

Ações de ladrões de túmulos infelizmente não são raras em Macapá. Desta vez, eles escolheram a sepultura de uma pessoa bem conhecida em Macapá, mas não tiveram sucesso. Parentes do professor Josué Baía, cujo o desaparecimento mobilizou as redes sociais no ano passado, registraram um boletim de ocorrência para denunciar que o túmulo dele sofreu uma tentativa de violação.

O crime teria ocorrido no fim de março. O corpo do professor está sepultado no Cemitério São José, que compreende áreas dos bairros Santa Rita e Buritizal, na zona sul de Macapá.

De acordo com relatos de parentes, dos três cadeados e correntes que mantinham a proteção da sepultura fechada, os criminosos conseguiram quebrar dois. Eles só não acessaram o túmulo (que é protegido por grades) porque o terceiro cadeado não se rompeu, apesar de marcas demonstrarem que ele foi alvo de muitas pancadas.

Uma irmã do professor procurou a 1ª Delegacia de Polícia de Macapá para registrar o fato, e relatou que nada foi subtraído do local.

O professor Josué Marques Baía tinha 46 anos quando desapareceu no dia 26 de agosto de 2022. Campanhas nas redes sociais buscavam informações por ele, que também atuava como advogado. Josué lutava contra uma depressão.

O corpo dele foi encontrado quase três meses depois em um matagal, no dia 3 de outubro, dentro da área da Eletronorte, no Bairro Nova Esperança, em Macapá. A polícia descartou um homicídio. Ele deixou viúva e uma filha.

Semanas depois, o professor voltou a ser notícia quando parentes passaram a disputar na justiça os bens dele.

Depois da tentativa de violação do túmulo, a família reforçou com mais correntes e cadeados as grades que isolam a sepultura.