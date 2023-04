UBSs informatizadas e com serviços odontológicos são reinauguradas no Jari

Reformas e modernização foram custeadas com emendas indicadas pelo senador Lucas Barreto (PSD)

Compartilhamentos

Da Redação

O terceiro maior município do Amapá reformou e modernizou 3 unidades básicas de saúde, ampliando ainda mais o atendimento aos moradores. As obras foram realizadas pela prefeitura de Laranjal do Jari, com recursos liberados pelo senador Lucas Barreto (PSD).

As unidades foram construídas e equipadas nas comunidades de Nazaré Mineiro (R$ 429,1 mil), Nova Esperança (R$ 129,3 mil) e Padaria (R$ 417,8 mil).

Os repasses foram feitos em 2022, e todas as emendas já foram executadas pelo prefeito Márcio Serrão (UB). Veja as UBSs por dentro clicando aqui.

Na semana passada, o senador Lucas Barreto foi até as unidades acompanhar a reabertura e o início do atendimento às comunidades.

Além de consultórios odontológicos equipados até com raio-x, as UBSs estão informatizadas. O sistema armazena as informações clínicas e de atendimento dos pacientes, dando agilidade aos tratamentos.

Veja as UBSs por dentro clicando aqui.