Ueap: emenda de Acácio garante abertura de prédio administrativo com curso de Direito

Os quase R$ 3 milhões para aluguel e preparação do prédio foram indicados pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP)

Compartilhamentos

Da Redação

A Universidade Estadual do Amapá transferiu todos os setores administrativos para um novo prédio, no Centro de Macapá, onde também funcionará o curso de Direito da instituição. Os recursos usados para a locação e mobílias, R$ 2,9 milhões, são de emenda do deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP).

Desse total, R$ 700 mil serão usados para pagamento de alugueis. Cerca de R$ 2,2 milhões foram usados para mobiliário e equipamentos para o curso.

A manutenção será do governo do Estado, mas a Ueap adiantou que iniciou processo para tentar adquirir o prédio e incorporá-lo ao patrimônio do estado.

“É um prédio muito bem localizado, com boa estrutura, e beneficia toda a comunidade acadêmica e administrativa. Também seguimos com outros sonhos, como o da criação do curso de medicina na Ueap, já que temos alta necessidade no Amapá. Há um caminho gigante pela frente, e esse caminho a gente só vai conseguir percorrer com iniciativas de pessoas como o deputado Acácio”, comentou o governador Clécio Luís (SD).

“Os alunos que se formarem aqui vão contribuir bastante com o Amapá. Quero ressaltar que, enquanto tivermos um mandato, não deixaremos de aportar o que for necessário para concretizar o curso de Direito tão sonhado. Contem com nosso mandato para fazer um curso de excelência”, pontuou o deputado.

O prédio fica na Avenida FAB, esquina com a Rua Tiradentes. Dos quatro andares do prédio, dois são destinados ao setor administrativo e dois para o curso de Direito, que terá no total 200 alunos (50 por turma). A instalação do curso começou a ser discutida em 2017, após a criação de um grupo de trabalho.

Atualmente, a Ueap realiza concurso público também para a contratação de professores que irão atuar no curso.