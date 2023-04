UPA Zona Sul reabre ao público após 2 anos exclusivo para covid-19

Unidade, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá, foi revitalizada e profissionais passaram por treinamento para o retorno.

Por ANDRÉ SILVA

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul, no Bairro Jardim Marco Zero, voltou a atender casos de urgência e emergência nesta quinta-feira (20). Desde 2021, o funcionamento era apenas de pacientes acometidos pela covid-19.

Com os casos de covid-19 controlados, o cenário se tornou propício para o retorno da atividade precípua da UPA, que é o atendimento 24 horas de baixa e média complexidade. A unidade faz a cobertura de bairros como Zerão, Congós, Muca, Jardim Equatorial, Buritizal, Pedrinhas, Buritizal e Universidade.

A unidade dispõe de exames laboratoriais, eletrocardiograma e raio x. Na estrutura, há leitos para adultos e crianças.

A sala vermelha, onde pacientes em crise recebem os primeiros cuidados, foi reformada e parte da unidade foi revitalizada. Os profissionais passaram por capacitação para voltar a atender a população, explicou a secretária de saúde Silvana Vedovelli.

“O paciente vem para cá e, se houver a necessidade, ele é transferido. Ou se houver apenas a necessidade de uma medicação, ele é medicado e liberado”, destacou Vedovelli.

O governador Clécio Luís esteve na reabertura. Ele destacou que o retorno do atendimento vai ajudar a desafogar a fila do Hospital de Emergência.

“Isso soma-se a todos os esforços que estamos fazendo para a saúde do estado. Daqui a alguns dias, vamos entregar 94 novos leitos lá no Hospital da Criança. Semana retrasada entregamos 32 novos leitos no HCAL, e daqui a alguns dias, vamos entregar mais 5 novas salas de cirurgia, enfim, aos poucos, progressivamente, todos os dias vamos avançando na saúde do nosso estado”, destacou o governador.

Pagamentos em dia

O Governo do Estado garantiu que está em tratativas com a empresa a fim de buscar soluções para colocar em dia o salário dos trabalhadores do instituto que faz a gestão do órgão. Clécio explicou que procura uma saída jurídica.

“É um caso específico de uma falta de cobertura de contrato que estamos resolvendo juridicamente, para salvaguardar o direito desses trabalhadores. Eles podem ter certeza que nós iremos honrar os salários. Mas vamos fazer de uma forma jurídica que não cause nenhum problema para os gestores”, assegurou o governador.