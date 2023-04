Vendedores de armas que abasteciam guerra de facções são presos

A Operação Mercator reuniu forças de segurança e apreendeu armas e munições no interior do Amapá

Duas pessoas foram presas neste sábado (8), durante a Operação Mercator, deflagrada pela Polícia Federal com apoio de forças de segurança do Amapá. A ação foi planejada a partir de objetos apreendidos no Iapen (Instituto de Administração Penitenciária), em janeiro deste ano.

Ao todo, foram expedidos mais seis mandados de busca e um de prisão preventiva. Durante a operação, duas pessoas foram presas em flagrante por porte de arma de fogo.

De acordo com a PF, os presos são suspeitos de vender armas e munições na guerra de facções criminosas. Somente um dos acusados teria vendido mais de 50 caixas de munições em 2022.

A operação apreendeu:

182 munições de diversos calibres

2 revólveres calibre 38 (1 com numeração raspada)

1 luneta de rifle

A operação envolveu policiais da Sejusp, Iapen, polícias Federal, Rodoviária, Militar e Civil, além de agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual.

Parte das armas e munições era trocada por drogas com um detento do Iapen. Todos os presos já respondem por crimes como tráfico e comércio ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Agora eles serão indiciados por porte e comércio ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, cuja as penas podem chegar a 42 anos.