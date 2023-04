Veja a análise de Jó 29

Compartilhamentos

Bom dia! O problema da nostalgia, é que ela se apega a um tempo que não voltará, fazendo com que a pessoa não se importe com o presente e nem com o futuro. A nostalgia não ameniza a dor. Os dias atuais são mais importantes. Eles é que impedirão você de voltar a sentir saudades de mais quando o futuro chegar. Veja a análise de Jó 29 e tenha um ótimo domingo (23) com o nosso Senhor Jesus!