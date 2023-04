Observa que linda reflexão temos a partir de Jó 14

Bom dia! Você aproveita bem seu dia, ou deixa que a tecnologia e outras distrações roubem seu dia? A cada por sol do sol que contemplamos, estamos mais perto do último. No capítulo 14, Jó faz essa reflexão sabendo que não é possível recuperar o tempo perdido, mas aproveitar o presente pensando no futuro.