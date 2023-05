1 criminoso morre e 2 são presos em ação da Força Tática

Ação policial ocorreu no Bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso morreu, dois foram presos, e a polícia apreendeu armas, munições, drogas e aparelhos de radiocomunicação usados por bandidos que dominavam e amedrontavam moradores de uma área de ponte do Bairro Pedrinhas, periferia sul de Macapá.

A ação foi do Batalhão de Força Tática da PM do Amapá e ocorreu na quarta (3), por volta de 16h20, quando duas equipes policiais chegaram até a ponte da Travessa D, para verificar uma denúncia de que membros de uma facção estariam intimidando e ameaçando moradores com armas de fogo a fim de acobertar a venda drogas.

Ao entrar na estreita passarela, os militares foram recebidos a tiros. Houve revide e um dos criminosos foi atingido, ele foi identificado como Everton Lobato Pereira, o Chavoso, de 28 anos, que morreu antes da chegada do socorro médico.

Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, 36 munições intactas, do mesmo calibre, um rádio comunicador e porções de cocaína e crack.

Pela outra ponta da ponte, uma segunda equipe da Força Tática surpreendeu um casal tentando fugir e se livrar de provas: Yuri Teixeira dos Santos, de 21 anos, e Luane Antunes dos Santos, de 24 anos.

Segundo a polícia, ele estava com uma pistola calibre .380, mas evitou confronto com os policiais e se entregou sem resistência. Luane entrou em uma casa, onde os policiais a flagraram jogando um saco plástico fora. A sacola foi recuperada e nela estavam 25 munições, sendo 15 em um pente carregador, e porções de crack e LSD.

Dentro da casa a polícia encontrou um segundo aparelho radiocomunicador. O casal foi entregue à Polícia Civil no Ciosp do Pacoval.