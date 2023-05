21ª Semana dos Museus inicia no Amapá com mostras culturais

Atividades começam hoje (16), com oficinas, saraus e mostras culturais em quatro museus do estado.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Começa hoje (16) no Amapá a 21ª Semana Nacional dos Museus, com uma programação recheada de eventos culturais e muita história do estado.

A abertura oficial ocorreu pela manhã no Museu Sacaca, em Macapá, mas as atividades prosseguem à tarde e até próxima sexta-feira (19) – veja a programação completa ao fim desta matéria.

No Amapá, cada dia de evento será dedicado a um dos quatro principais museus do estado: o Museu Sacaca, o Museu de Arquitetura e Etnologia; a Fortaleza de São José de Macapá; e o Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva.

As ações vão desde atividades de bem-estar, como yoga, acupuntura, massoterapia, higiene bucal, até oficinas sobre grafismo indígena e plantas medicinais, ciclos de palestras, saraus, feiras de artesanatos, arraiá e outras mostras culturais

Em 2023, o evento promove a sustentabilidade e o bem-estar nesses espaços destinados a expor objetos de interesse artístico, histórico, cultural e científico.

Além de estabelecer os museus como espaços de sustentabilidade e bem-estar, o evento apoia três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): saúde e bem-estar global, ação climática e vida na terra.

Programação

Museu Sacaca

16 de Maio (terça-feira)

8h

Abertura oficial

9h

Mesa Redonda “Museus, sustentabilidade e bem-estar”

Local: auditório Waldemiro Gomes

8h às 11h

Momento bem-estar: yoga, acupuntura, massoterapia, higiene bucal

9h às 11h

Produção de farinha e açaí

Oficina de grafismo indígena com jenipapo e pintura facial

Local: Casa de Farinha e Casa do Ribeirinho

15h às 17h

Ciclo de palestras “Sustentabilidade: consumo consciente e biotecnologia”

Oficina de brinquedos sustentáveis

Oficina de plantas medicinais

Oficina de moda sustentável

Exposição “É da Nossa Terra”: projetos de energia renovável e biotecnologia

Museu de Arqueologia e Etnologia

17 de maio (quarta-feira)

8h às 17h

Feira de artesanato dos idosos

8h30h às 9h

Encontro de gerações: marabaixo das crianças e recepção dos idosos

9h às 9h30

Momento bem-estar: aferição de pressão arterial e teste de glicemia

9h30 às 10h

Mostra audiovisual “Recordando o Amapá”

10h às 11h

Visita mediada à exposição temporária “Museus e memórias: um passeio fotográfico pela história da cidade de Macapá”

11h às 11h30

Standup com o ator e professor Jackson Amaral

15h às 16h

Oficina de artesanato

Museu Fortaleza de São José

18 de maio (quinta-feira)

8h às 11h

Momento bem-estar corporal e mental: aulão de zumba, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, massagem relaxante, limpeza facial, avaliação nutricional

9h às 17h

Feira de artesanato dos povos indígenas do Amapá “Indígenas e sustentabilidade”

Exposição “É da Nossa Terra”: projetos de energia renovável e biotecnologia

10h às 11h

Roda de conversa: “Fortificando: caminhos sustentáveis” com os ambulantes do entorno sobre o lixo produzido

16h às 17h

Caminhada ecológica “Protegendo a Fortaleza” com mutirão de limpeza e abraço ao monumento

Local: entorno da Fortaleza

17h às 17h30

Teatro de Fantoches “Uma Aventura no Museu”

17h30h às 18h

Apresentação musical de voz e violão

Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva

19 de maio (sexta-feira)

8h às 11h

Momento bem-estar: corte de cabelo, limpeza facial, massagem, manicure para visitantes e comerciários do entorno

14h30 às 17h30

Oficina Construção do Mapa afetivo da Praça Veiga Cabral

17h às 20h

Encontro de Canoas: momento de integração dos museus estaduais e instituições parceiras;

Homenagem aos inVISÍVEIS: reconhecimento das pessoas que contribuem com os museus; Arraiá (quermesse) com venda de guloseimas (cascalho, pirulito de cone, rala rala, mingau, pipoca), brincadeiras (barquinha, pescaria, argola, alvo na lata), artesanato de materiais reutilizáveis e declamação de poesias e apresentação musical.