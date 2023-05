A análise chega hoje ao Salmo 25

Bom dia! Quando estamos no fundo do poço, não nos resta nada a não ser olharmos para o céu. A diferença do cristianismo para outras religiões, é que Jesus foi o único que chegou ao fundo do poço. No Salmo 25, o rei Davi reafirma que seu socorro só pode vir do alto. Deus nunca fica parado diante do pedido de ajuda de um filho em perigo. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima quarta-feira (31).