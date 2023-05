Veja a lição de sabedoria em Salmo 5

Bom dia! A tecnologia nos cerca de todos os lados, mas são os telefones celulares que mais demandam horas do nosso tempo. Para muitos, checar as mensagens é a primeira tarefa da manhã ao acordar, e não deveria ser assim. Veja a lição contida no Salmo 5. A conexão com Deus deve ser a primeira da manhã. O que fazemos nas primeiras horas definirá o restante do nosso dia. Tenha uma ótima quinta-feira com o nosso Senhor Jesus!