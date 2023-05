Acácio quer carta aberta da bancada federal do AP em defesa do petróleo

Foi durante a primeira reunião da bancada federal sob coordenação do senador Davi Alcolumbre

O deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP) defendeu a construção de uma carta aberta, assinada pela bancada federal, defendendo a exploração de petróleo e gás na costa do Amapá como alternativa de desenvolvimento não apenas para a região, mas para o país. Foi durante a primeira reunião da bancada, nesta terça-feira (16), sob o comando do senador Davi Alcolumbre (UB), novo líder do grupo.

“A exploração do gás é fundamental para o desenvolvimento da nossa região, aumento de emprego e renda para a população”, explica.

O Ibama ainda não se posicionou em definitivo no processo de licenciamento ambiental da Petrobrás, que pretende perfurar um poço de pesquisa a 2,8 mil metros de profundidade, numa região distante 550 km da foz do rio Amazonas.

Os deputados também trataram do surto de gripe que já matou 3 crianças no Amapá e deixou outras 32 intubadas na rede hospitalar. A bancada irá destinar R$ 35 milhões para o Hospital Universitário reforçar o atendimento a crianças e idosos.

“Estamos unidos em prol do nosso Estado, sem bandeiras partidárias ou ideológicas, pois o Amapá sempre será o mais importante”, assegurou o parlamentar.

Outro assunto debatido foi a reforma tributária. Acácio deixou clara a necessidade de convidar o governo federal para discutir o tema.