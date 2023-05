Ação social chega à zona oeste com mais 30 serviços gratuitos

Ação vai ofertar serviços de saúde, cidadania e bem-estar na Escola Estadual Professor Nilton Balieiro Machado, das 9h às 14h, no Bairro Marabaixo.

Da REDAÇÃO

A 4ª Caravana do Trabalhador, promovida pelo Governo do Amapá no mês de maio, estará na zona oeste de Macapá, neste sábado (27).

A ação vai oferecer mais de 30 serviços gratuitos de saúde, cidadania, bem-estar, esporte, lazer, empregabilidade e empreendedorismo. Os atendimentos ocorrem das 9h às 14h, na Escola Estadual Professor Nilton Balieiro Machado, no bairro Marabaixo. A Caravana é coordenada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Empreendedorismo (Sete).

Serão ofertados emissão da 1ª e 2ª vias da carteira de identidade, cartão do SUS e 2ª via do CPF, atendimento do empreendedor, orientações e encaminhamento a pessoas com deficiências (PCD) para obtenção de laudo de inserção no mercado de trabalho junto ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

A ação terá ainda orientações e serviços sobre direitos e deveres com a equipe do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), atendimento jurídico cível, trabalhista, penal e direitos humanos. O trabalhador poderá ainda buscar por vagas de emprego.

O Programa Acolher levará o recadastramento de benefícios como o Renda para Viver Melhor, Passe Livre e de entidades sociais. Haverá ainda atendimentos psicológicos, de assistência social, cadastro de empreendedores e de artesãos.

A Caravana do Trabalhador também oferecerá serviços de beleza como manicure, corte de cabelo masculino e feminino e designer de sobrancelhas. Haverá, ainda, a Feira do Empreendedor, com ações de economia solidária, além de oficina de artesanato e biojoias.