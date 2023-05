Ação social leva mais de 30 serviços a moradores da Fazendinha

Programação realizada pelo Governo do Amapá ocorre neste sábado (13), de 9h às 14h, na Escola Estadual José do Patrocínio.

Da REDAÇÃO

Uma ação social promovida pelo Governo do Amapá vai levar, neste sábado (13), mais de 30 serviços sociais a moradores do Bairro Fazendinha, na zona sul de Macapá.

A programação, chamada Caravana do Trabalhador, inicia às 9h e prossegue até 14h, na na Escola Estadual José do Patrocínio, com serviços de cidadania, saúde, lazer e qualificação profissional.

As ações serão promovidas durante todo o mês de maio, aos finais de semana. A primeira ocorreu no último sábado, 5, e atendeu mais de 1,8 mil moradores no Conjunto Macapaba.

“A caravana foi concebida para atender a comunidade, com a praticidade de ter os serviços e as oficinas gratuitas próximas de suas casas. Por isso, convidamos os moradores de Fazendinha para participar e usufruir dessa ação”, reforça o secretário do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), Ezequias Costa.

A Caravana do Trabalhador oferece emissão da Carteira de Identidade e do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além de cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine), que possibilita acesso às vagas de emprego, dar entrada no seguro-desemprego, tirar extrato ou guia do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O programa Acolher Amapá, da Secretaria de Assistência Social, participa da ação com o recadastramento de programas como o Renda para Viver Melhor, Aluguel Social e Passe Livre.

Também serão promovidos encaminhamentos às pessoas com deficiência para acesso ao laudo de inserção no mercado de trabalho, orientações de defesa do consumidor, além de oficinas de qualificação profissional em design de sobrancelhas, aplicação de cílios e de artesanato de biojóias.

Outros atendimentos incluem psicoterapia e assistência social, acupuntura e ventosaterapia, manicure, cortes de cabelo masculino e feminino, aplicação de cílios, design de sobrancelhas, micropigmentação e aplicação de mega hair.

Cronograma

20/05

Escola Deuzuite Cavalcante, bairro Perpétuo Socorro, Zona Leste

8h às 14h

27/05

Escola Profº Nilton Balieiro Machado, Marabaixo, Zona Oeste

8h às 12h

27/05

Escola Estadual Almirante Barroso, na Avenida 7 de Setembro, 533, em Santana

14h às 18h.