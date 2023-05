Acidente com picape e moto deixa 2 mortos

Equipe do BPRE atendeu à ocorrência, na rodovia estadual que liga Macapá ao município de Mazagão.

Por OLHO DE BOTO

A colisão entre uma picape e uma moto deixou 2 mortos na rodovia AP-010, que liga a capital Macapá ao município de Mazagão, Região Metropolitana.

O acidente ocorreu na noite de sábado (14), por volta 21h, nas imediações da Comunidade do Carvão – entre a sede urbana da cidade, Mazagão Novo, e o Distrito de Mazagão Velho.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), os dois veículos transitavam em sentido contrário.

Com o choque, o condutor e o passageiro da motocicleta foram arremessados para o matagal ao lado da pista. Eles morreram na hora. As vítimas foram identificadas como Dinei Chucre de Souza, 38 anos, e Ednarcio Morais da Silva, 51 anos.

A picape também saiu da pista e quase caiu no barranco às margens da via. O motorista, Alessandro Sandim Barreto, 24 anos, não sofreu ferimentos graves.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) foi ao local para atender a ocorrência. O relatório do Ciodes não deu detalhes sobre a condição legal e de sobriedade do motorista da picape.