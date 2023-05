Acusado de roubos e tráfico morre em confronto com o Bope

A ação policial ocorreu na noite deste domingo (7), numa área periférica entre os Bairros Zerão e Universidade, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 25 anos, que tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e que era investigado por diversos roubos à mão arma, morreu em confronto com uma equipe da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais(Bope).

A ação ocorreu na noite deste domingo (7), numa área periférica entre os Bairros Zerão e Universidade, zona sul de Macapá.

A PM confirmou que Pablo Eduardo dos Santos Nascimento, o “Pablo Escobar”, foi baleado em revide, após abrir fogo em direção aos militares que averiguavam denúncia indicando a presença de um indivíduo exibindo arma de fogo em frente de uma residência, localizada em uma área de pontes da Avenida José Caetano.

Quando o socorro médico chegou ao local, constatou que Escobar já estava sem sinais vitais.

Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38, que foi periciado e entregue no Ciosp do Pacoval.