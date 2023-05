Adolescentes são acusadas da morte de ex-secretário de Segurança

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Duas garotas, dois garotos e um maior de idade foram capturados pela Polícia Civil

Três garotas, 1 adolescente e um jovem de 18 anos foram capturados pela Polícia Civil horas depois do assassinato do ex-secretário de Segurança Pública, João Ferreira dos Santos, de 78 anos, na cidade de Amapá, município a 310 km de Macapá. A polícia afirma que o idoso foi vítima de um plano de furto, que acabou fugindo do controle.

Os primeiros adolescentes foram apreendidos ainda na noite de sábado (13), em Amapá. Durante a madrugada, outros dois menores e o maior foram presos numa casa no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá. A polícia recuperou o celular da vítima.

O advogado e pecuarista João Ferreira dos Santos foi encontrado morto pela diarista na manhã de sábado. A casa e o carro foram revirados com sinais de roubo.

Depois da prisão e apreensão dos menores, a polícia descobriu como o idoso foi assassinado. De acordo com os investigadores, Dr João, como era conhecido na cidade, chegou em casa acompanhado das duas adolescentes.

No entanto, havia um plano para furtar dinheiro e a arma do advogado. Ao se dirigem para a cozinha na companhia da vítima, elas deixaram a porta da casa aberta para que o maior pudesse entrar. Outra adolescente e um garoto ficaram do lado de fora dando cobertura.

Dentro da residência, contudo, o furto virou uma batalha porque o advogado teria decidido reagir, segundo a versão contada pelos infratores. As adolescentes teriam ajudado a matá-lo com golpes de cadeira. Dr João morreu na cozinha do sítio onde morava sozinho, a cerca de 12 km da sede do município.

“A motivação era financeira, porque o objetivo deles era fazer um furto, mas a situação parece ter saído do controle”, explicou o delegado Patrick Uchoa, que comandou a investigação com policiais de Amapá, apoiados pela Core e Inteligência da Sejusp.

“Todos tiveram envolvidos nessa batalha, e estamos mostrando que a justiça está sendo feita com a prisão de todos os envolvidos”, destacou o delegado geral Cézar Vieira, que acompanhou em Amapá as buscas pelos responsáveis pelo crime.

O maior será encaminhado para audiência de custódia, e os 4 adolescentes serão apresentados ao Ministério Público.

Dr João também era pecuarista, dono de uma fazenda na região onde era uma personalidade ilustre. Muito conhecido no meio policial por ter sido secretário de Segurança Pública do Território Federal do Amapá, entre 1985 e 1990, ele só deixou o cargo para se candidatar a prefeito de Amapá, mas não conseguiu se eleger.

O corpo dele será sepultado nesta segunda-feira (15).