Adolescentes são flagrados consumindo drogas e bebidas em festas de Macapá

Ação ocorreu em diversos pontos da zona sul da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

O 1º Batalhão da PM deflagrou uma grande operação na madrugada deste domingo (28), em diversos pontos da zona sul de Macapá.

Eventos que permitiram a entrada de adolescentes flagrados consumindo drogas e bebidas alcoólicas foram interditados e os responsáveis levados para a delegacia.

A ação contou com apoio da Polícia Civil, Juizado da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, órgãos de fiscalização da prefeitura e militares de outros Batalhões.

Eram por volta de 2h30 quando a fiscalização, sob o comando do coronel Patrick Costa, chegou a uma festa que acontecia nas proximidades do Ciosp do Bairro Congós.

Lá, mais de 20 adolescentes faziam ingestão de álcool. Todos foram apreendidos e o ambiente interditado. Também foi constatado que o alvará de funcionamento do estabelecimento era falsificado

Também foram fiscalizados um ponto de grande concentração de jovens, na Avenida Pedro Lazarino com a Rua Manoel Eudóxio, e uma rave que ocorria em uma chácara, nas proximidades do Parque de Exposições da Fazendinha, onde a polícia encontrou drogas e mais adolescentes foram apreendidos.

Já era dia quando a operação foi finalizada. No total, foram levados para o Conselho Tutelar 37 adolescentes, 1 homem foi preso por descumprimento de ordem judicial, 1 moto com restrição de furto e roubo foi recuperada, 1 simulacro de arma de fogo foi apreendido e 2 locais de eventos notificados e fechados.