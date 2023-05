Africaribe Amazon: veja o novo clipe de Fineias Nelluty

Novo álbum foi lançado ontem (27) à noite e está com algumas faixas disponíveis em plataformas digitais.

Da REDAÇÃO

Lançado na noite deste sábado (27), o novo trabalho de Fineias Nelluty, é uma mistura de sons e culturas com os ritmos caribenhos, haitianos, amazônicos, guianeses e do Amapá.

O álbum Africaribe Amazon foi lançado com um show transmitido ao vivo no Youtube do Spaçu’s Ville, no Zerão, em Macapá. As cantoras Brenda Melo e Deize Pinheiro subiram ao palco com Nelluty e banda.

Oito músicas autorais compõem o Africaribe Amazon: Pretinha Criola, Navegando Pela Amazônia, Quero conhecer Cabo Verde, Ariri, Santana, Festa de São Thiago, Nossa Tradição e Fête de la Musique.

Em todas, os ritmos despertam para a dança e emoção, uma viagem que leva para a fronteira do Amapá com a Guiana, para a Amazônia e Caribe, e para a cultura local, onde as caixas de marabaixo, como na música “nossa tradição”, que teve a participação dos jovens da escola José Bonifácio (Curiau), e a zankerada, criação de Fineias, dão o tom.

Duas músicas, Navegando Pela Amazônia e Quero conhecer Cabo Verde, viraram clipes, imprimindo aos trabalhos uma personalidade que pode ser visualizada e interpretadas com o olhar de Fineias.

A música Quero Conhecer Cabo Verde foi composta por ocasião da turnê do artista em Cabo Verde, no ano de 2018, um passeio por sua história, geografia, tradições e cultura, que virou clipe produzido no próprio país africano, por Edson Gomes.

Africaribe Amazon foi masterizado em Florianópolis, por Alécio Costa, um dos melhores do país nessa área, e mixado no Amapá, no estúdio Tarumã, pelo técnico Jorge Luiz.

“Este é meu segundo álbum, dez anos depois de Zankerada, e foi produzido com capricho, zelo e uso de recursos de primeira, com músicos de excelência, para manter a qualidade do nosso trabalho e não desapontar o público”, diz Fineias.

O clipe de Navegando Pela Amazônia, produzido pelo jovem amapaense Augusto Máximo, traduz a vida amazônica sob a ótica do artista. O vídeo já está disponível. Confira:

Fineias Nelluty é músico, cantor e multi-instrumentista amapaense, aprendeu a tocar violão e trompete aos 9 anos, por influência do pai, maestro Thiago, foi aluno de Oscar Santos e começou a se apresentar na igreja, de onde saiu para os shows com bandas e depois decidiu pela carreira solo.

Inovador e ousado, ele é o criador da personagem Jéssica Candomblé, do Quinteto Amazon Music, que ajudou a popularizar o jazz, dos projetos Amapá Jazz festival e Jazz na Calçada, e da Zankerada. Fineias também é pioneiro no intercâmbio musical do Amapá com países como África e com artistas da Guiana Francesa.