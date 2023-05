Água tratada: interrupção pode durar 3 dias, avisa CSA

CSA reprogramou parada para terça-feira, dia 2. Mais de 10 frentes trabalharão na Estação de Tratamento de Água e na Captação de Água Bruta do Rio Amazonas, em Macapá.

Está programada para a terça-feira (2), a partir das 5h da manhã, a interrupção que pode durar até três dias no fornecimento de água tratada em Macapá.

Segundo a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), a parada é necessária para implementar melhorias nos sistemas de captação e tratamento. Por 18 horas, mais de 10 frentes trabalharão simultaneamente na Estação de Tratamento de Água de Macapá (ETAM) e na Captação de Água Bruta do Rio Amazonas.

Por isso, os serviços impactarão o abastecimento de todos os bairros atendidos pelo sistema por até 72h em alguns pontos da cidade. É necessária a despressurização da rede.

Mergulhadores irão fazer a limpeza da tubulação interna na Captação de Água do Rio Amazonas. No decorrer do dia serão executadas desobstrução, troca de equipamentos, interligações de rede, entre outros. A programação de atividades segue até às 23h de terça.

Após a retomada do sistema, a previsão é que a rede volte a abastecer a capital em torno de 60% nas primeiras 24h, 80% nas próximas 48h e 100% em 72h em locais mais afastados ou áreas elevadas.

O abastecimento de água em Macapá será comprometido nos seguintes bairros atendidos pela ETAM:

Zona central: Trem, Nova Esperança, Santa Rita, Laguinho, Jesus de Nazaré e Central.

Zona sul: Araxá, Beirol, Muca, Universidade, Santa Inês, Jardim Marco Zero, Buritizal, Jardim Equatorial, Pedrinhas, Novo Buritizal, Açucena, São José, Congós e Zerão.

Zona norte: Pacoval, Novo Horizonte, Infraero I e II, São Lázaro, Jardim Felicidade I e II.

Zona leste: Cidade Nova e Perpétuo Socorro.

Para ocorrências, o atendimento 24h está disponível no 0800 086 0116, nas redes sociais e no site da CSA.