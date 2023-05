Aluna é esfaqueada por colega após desavença em sala de aula

Episódio ocorreu na Escola Estadual Professora Sônia Henriques, em Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma briga entre duas alunas da Escola Estadual Professora Sônia Henriques quase termina em tragédia na noite desta quarta-feira (3), no município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá.

Uma das estudantes, a de 21 anos, foi golpeada no pescoço por uma adolescente, de 15, que usava um canivete. O caso ocorreu na frente do estabelecimento de ensino, na Avenida Tancredo Neves.

Militares do 11º Batalhão da PM do Amapá estavam nas proximidades em rondas preventivas da Operação Escola Mais Segura, quando foram chamados para o local. Na chegada, avistaram a vítima sangrando no pescoço e a socorreram ao Hospital de Emergências da cidade.

A ação rápida da PM resultou no salvamento da aluna e na apreensão da infratora, encontrada dentro da escola, ainda com o canivete. Ela foi levada para a Delegacia da Infância e Juventude e segue detida.

A PM apurou que ambas tiveram uma desavença em sala de aula e, na saída, se agarraram em frente à escola. A ação foi filmada por outros alunos.

Segundo a polícia, a mãe da adolescente apreendida com o canivete foi assassinada a facadas pelo padrasto, em agosto de 2022. A menina presenciou o crime, ocorrido em casa, em uma área de pontes do Bairro Santarém, periferia de Laranjal.