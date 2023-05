Amapá abre inscrições para os Jogos Escolares

Competição foi dividida nas etapas municipal e estadual. Jogos iniciam no dia 10 de junho.

Estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares Amapaenses 2023, de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

Escolas públicas e privadas dos 16 municípios têm até o dia 31 de maio para participar. Já os atletas podem se inscrever até o dia 7 de junho. A competições iniciam no dia 10 de junho e a expectativa é reunir mais de 4 mil estudantes-atletas.

As fichas de inscrições para escolas e atletas de Macapá nas modalidades coletivas e individuais podem ser entregues presencialmente no Ginásio Poliesportivo Avertino Ramos, na Rua Cândido Mendes, no Centro.

As instituições e estudantes de outros municípios podem enviar as inscrições para o e-mail [email protected].

Assim como na última edição, os Jogos Escolares Amapaenses foram divididos em duas etapas. A fase municipal terá apenas jogos na modalidade coletiva. Já a etapa estadual, que acontecerá no fim de junho, contará com os campeões dos esportes coletivos e as disputas nas categorias individuais com atletas de todo o estado.

As secretarias de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) e de Educação (Seed) são as organizadoras da competição.

Os campeões receberão medalhas, troféus e ganham a chance de representar o Amapá nos Jogos Escolares Brasileiros de 12 a 14 anos, e nos Jogos Escolares da Juventude de 15 a 17 anos. Ambas as competições acontecerão no segundo semestre deste ano.

