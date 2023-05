Amapá cria rota para escoar açaí de aldeias wajãpi

Segundo o governo do estado, escoamento foi solicitado pelo Conselho das Aldeias Wajãpi (Apina).

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Pela primeira vez, o açaí que brota do território indígena vai deixar de ser apenas para subsistência e se tornar um alimento do setor produtivo do Amapá. A experiência inédita está sendo feita com o escoamento do fruto de aldeias da etnia Wajãpi, no município de Pedra Branca do Amapari, a cerca de 180 km de Macapá.

O açaí vem das aldeias CTA, Aramirã II, Pinotê, Nova Divisão, Nova Esperança, Zagury, Cachoeirinha, Manilha, Continental e Jacaré até a Cooperativa Amazonbai, no distrito industrial de Santana, a 17 km de Macapá, onde o açaí será beneficiado e comercializado para outros estados.

O ensacamento e o deslocamento em caminhões está sendo feito pelas secretarias de Desenvolvimento Rural do Amapá (SDR), com apoio dos Povos Indígenas (Sepi).

A demanda para atender a região foi uma solicitação do Conselho das Aldeias Wajãpi (Apina), que se reuniu com a SDR e solicitou apoio no transporte da safra até junho.

A secretária dos Povos Indígenas, Simone Karipuna, destaca que existe um bom diálogo da gestão estadual com todos os territórios indígenas e isso possibilita ações inéditas até mesmo no setor econômico.

“É um trabalho novo na área, voltado primeiramente para os Wajãpi. Isso mostra que os povos indígenas estão em todos os espaços, inclusive no setor produtivo e sem agredir o meio ambiente”, enfatizou.