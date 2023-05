Amapá cria WhatsApp para mulheres vítimas de violência na fronteira

Telefone funciona 24h, com ligações e mensagens de texto. Número é o 98402-9406. Serviço é disponibilizado pelo Cram de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Mais um serviço para acolher mulheres vítimas de violência doméstica foi implantado no Estado. A ferramenta é do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (Cram) de Oiapoque, a 590 km de Macapá, na região de fronteira.

O serviço disponibiliza um canal de comunicação através do número (96) 98402-9406, 24 horas por dia, através de mensagens via WhatsApp e ligações.

Ao entrar em contato com o número, a vítima de agressão será acolhida e orientada pelo Centro, que oferta serviços jurídicos, sociais e psicológicos. A iniciativa acompanha o registro de crescimento de índices de violência contra a população feminina de Oiapoque nos últimos anos.

Os bairros do Planalto e Infraero registraram o aumento de 25% nos casos de agressão contra mulher entre 2021 e 2022, a maior parte das vítimas têm de 25 a 35 anos e nível de escolaridade. As informações são da Polícia Militar e do Observatório da Mulher, ferramenta mantida pelo Governo do Estado.

O Cram Oiapoque é coordenado pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SEPM). Em março deste ano, a equipe técnica da pasta esteve no município para alinhar estratégias voltadas para as necessidades da população feminina. Para a gestora da SEPM, Adrianna Ramos, o canal de ligação fortalece a proteção das mulheres.

“Estamos fortalecendo a cada dia nossa rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Com este novo instrumento será possível ter mais agilidade e um contato direto e seguro com a Secretaria de Políticas para Mulheres através de nossa Unidade no Oiapoque”, afirmou a secretária.