Amapá declara emergência após surto de gripe em crianças

Estado de emergência na saúde foi declarado pelo governador Clécio Luís, que vai reunir hoje à tarde com as prefeituras para traçar estratégias conjuntas.

Por ANDRÉ SILVA

O governador Clécio Luís (SD) decretou estado de emergência na saúde do estado na tarde deste sábado (13). A causa foi o salto de 270% na internação de crianças com síndrome gripal aguda nas últimas 5 semanas.

O gestor informou ainda que 4 vírus são responsáveis pelo surto, entre eles o sincicial respiratório. Contra esse não há vacina apenas cuidados. Até o momento, 162 crianças estão internadas com os sintomas da doença.

Um dos fatores para o surto é a baixa cobertura vacinal em crianças de idade de 0 a 6 anos. Das 86 mil em todo o estado, apenas 11 mil foram vacinadas com a vacina da influenza e da covid-19.

De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), o surto é provocado pela ação do vírus da influência (A e B), covid-19 e sincicial.

Atualmente, os 29 leitos de UTI disponíveis no Hospital Da Criança e Adolescente (HCA), estão ocupados. Na noite passada, o governo do estado contratou mais 30 leitos em um hospital particular de Santana, município a 17 km de Macapá, para onde as crianças já estão sendo levadas, em caso de determinação médica.

“O que vai resolver é aumentar a cobertura vacinal. O Amapá está com a menor cobertura vacinal do país. Estamos, em média, com 16 % das crianças imunizadas. Pedimos aos pais que levem seus filhos para vacinar”, lamentou o governador.

Ele vai reunir os prefeitos das cidades a partir das 14h de hoje para tratar das ações de combate à síndrome e traçar estratégias.

Clécio pediu celeridade na obra de adaptação de leitos clínicos no HCA, aumentou o número de profissionais na escala de plantão, e vai reativar o Centro de Operações em Saúde Pública (Coesp).

Além disso, está contratando mais oxigênio hospitalar com empresa especializada para ser enviado aos municípios.

“Estamos declarando situação de emergência na saúde pública para que para isso a gente possa ter uma atuação mais precisa, emergencial como o caso quer”, reforçou.

Clécio orientou que as crianças que apresentarem sintomas de gripe, fiquem em casa e que as famílias passem a adotar medidas de segurança semelhantes às que eram usadas durante a pandemia, entre elas lavar bem as mãos e uso de álcool.

Vírus

O sincicial é vírus circulante no Brasil, que prevalece nas crianças. Ainda não há uma vacina contra ele. O que há é apenas medicamentos que combatem os sintomas.

Já para os influenzas A e B, existe a vacina e ela está disponível nas UBSs de todos os municípios do Amapá.