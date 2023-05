Amapá forma 57 novos professores indígenas

Novos professores foram habilitados para lecionar para estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

O Amapá habilitou 57 indígenas para atuar como professores de séries da Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano. A formatura, em solenidade a rigor, ocorreu no último sábado (29), na aldeia Aramirã, a cerca de 200 km de Macapá.

O Curso de Formação para Professores Indígenas, realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), objetivou treinar os profissionais para ensinar com respeito à cultura, às tradições, à identidade e, sobretudo, na língua dos povos indígenas do Amapá.

A nova educadora, a indígena Marinau Waiãpi, celebrou a conquista do novo ofício.

“Agora eu sou professora, tenho meu certificado e agradeço a todos que me ajudaram na conquista dessa nova etapa”, disse Marinau.

A turma de Pedra Branca do Amapari foi a terceira do estado a ser formada para o magistério. As outras duas foram em Oiapoque.

O curso faz parte do Programa de Formação de Professores Indígenas Turé, do grupo Waiãpi. A ação garante ao povo indígena desta etnia a autonomia para se apropriar dos seus processos de ensino e aprendizagem escolar.

Toda a formação foi dividida em 10 módulos de aprendizagem, com 33 disciplinas divididas entre Linguagens, Ciências Humanas, Ciências Naturais e Formação Específica ao Magistério Indígena.

Além da capacitação para o ensino nas salas de aula, os novos professores também são habilitados como pesquisadores e agentes para elaboração do projeto político pedagógico de suas escolas.

Atualmente, a Seed administra 54 escolas indígenas do Amapá e Norte do Pará, que funcionam no sistema regular e modular, atendendo mais de 4,6 mil estudantes.

O ensino modular atua nas escolas indígenas de três áreas do estado, localizadas nos municípios de Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e na região do Parque Montanhas do Tumucumaque.