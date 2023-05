Amapá lidera baixa procura por crédito

Dados são da Serasa, na comparação entre abril deste ano o mesmo período de 2022

Por SELES NAFES

A Serasa Experian divulgou um levantamento sobre a procura de crédito no Brasil, e registrou um tombo histórico neste tipo de demanda. No ranking dos estados onde o consumidor menos procurou se endividar, o Amapá é o campeão.

Em abril, de acordo com a empresa, a queda foi de -36,2% em relação a abril do ano passado. Roraima (-31,4%) ficou em segundo lugar.

Em seguida, aparecem no levantamento o Rio de Janeiro (-33,7%), Alagoas (-30,6%) e Pará (-29,6%). O estado onde a procura por crédito menos caiu foi Santa Catarina (-17%).

Para especialistas, os dados são o reflexo da cautela do consumidor que tem evitado endividamentos em função do custo do crédito com a alta dos juros.

“O cenário financeiro segue desafiador para grande parte da população, desacelerando o uso das linhas de crédito, recurso que já não estava sendo usado para grandes investimentos, com o encarecimento da Selic. Agora, com os altos níveis de negativação (inadimplência), não há incentivo ao consumo nem para pequenas compras”, explica o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Ainda segundo a empresa, todas as faixas de renda, entre R$ 500 e R$ 10 mil mensais, registraram baixa na procura por crédito.