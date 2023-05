Amapá quer retorno de visto francês em Macapá

Medida beneficia a entrada temporária legal de amapaenses e outros brasileiros na Guiana Francesa, pela fronteira de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

O Amapá quer a volta da emissão do visto francês em Macapá. O retorno da medida, que beneficia a entrada temporária legal de amapaenses na Guiana Francesa, foi defendido por representantes do governo do estado durante a 5ª reunião do Conselho do Rio Oiapoque, ocorrida na cidade de Saint-Georges, Guiana Francesa, na última sexta-feira (26).

O tema será avaliado como prioridade no encontro da Comissão Mista de Cooperação Transfronteiriça, que reunirá autoridades brasileiras e francesas na cidade de Caiena, em julho, com a delegação brasileira presidida pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

O visto é exigido a quem quer viajar para a Guiana Francesa. Até 2019, era possível solicitar o documento no Consulado Honorário Francês de Macapá. Contudo, a partir de 2020, o país europeu passou a emitir somente vistos biométricos, que estão disponíveis apenas na Embaixada da França em Brasília, tornando o processo mais caro e demorado para os amapaenses.

“Foi uma vitória a plenária ter aprovado como prioritária nas relações transfronteiriças a retomada da emissão do visto no Amapá. O Conselho é consultivo, então o assunto será levado para a Comissão Mista de Cooperação Transfronteiriça, que é deliberativa”, detalhou o secretário de Estado de Relações Internacionais, Lucas Abrahao.

O encontro marcou a reativação do Conselho após quatro anos parado. O grupo é uma instância consultiva da Comissão Mista de Cooperação Transfronteiriça e é composto por moradores dos municípios de Saint-Georges de l’Oyapock, Camopi e Ouanary, do lado francês; e do município de Oiapoque, do lado brasileiro.