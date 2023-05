Amapá registra mais 2 óbitos de crianças

Até agora 8 crianças morreram em decorrência do surto de síndromes gripais. Até ontem (30), estado havia vacinando 83% das crianças

Por ANDRÉ SILVA

Mais duas crianças morreram em decorrência do surto de gripe que atinge o Amapá desde o início de maio. A sétima vítima foi um bebê de 10 meses que faleceu na segunda-feira (29), e a oitava, de cinco meses, veio a óbito na terça-feira (30). Até agora, oito crianças morreram em decorrência das síndromes gripais, e seis não estavam em idade vacinal.

Todos os 40 leitos de UTI continuam ocupados e cinco crianças esperam nas salas vermelhas do Pronto Atendimento Infantil (PAI) para serem transferidas. Há ainda 169 leitos clínicos ocupados no Hospital da Criança e Adolescente (HCA), e mais 40 pacientes continuam no PAI à espera de vagas no HCA.

A secretária de Saúde do Estado, Silvana Vedovelli, disse nesta quarta-feira (31) que a criança que morreu ontem chegou muito grave ao PAI na segunda-feira e não resistiu. Ele era de Macapá.

A gestora enfatizou que os pais não devem esperar a criança piorar para só então procurar uma unidade de saúde.

“Essa é uma notícia muito difícil de ser dada por nós, porque estamos aqui para salvar vidas e quando isso acontece ficamos triste em virtude de tudo que vem sendo feito. A gente pede aos pais que não deixem seus filhos agravarem em casa”, recomendou.

A secretária disse ainda que os 30 leitos no Hospital Amazonas, unidade privada localizada no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, continuam ocupados. Há também crianças internadas na UTI neonatal do Hospital Estadual de Santana e na Maternidade Mãe Luzia em Macapá.