Amapá registra mais de 600 novas empresas no 1º quadrimestre

Mais de 600 novas empresas foram abertas de janeiro a abril deste ano, apontou levantamento da Junta Comercial do Amapá (Jucap), referente ao 1º quadrimestre. Ir ao órgão é o primeiro passo para quem busca abrir, oficialmente, uma empresa.

Segundo o colegiado formado por representantes de vários segmentos da economia, 617 novas empresas foram registradas no período. Os dados apontam que, desse total, 507 são microempresas (ME); 423 se enquadram no tipo jurídico, ou seja, formadas por associações ou cooperativas, e 311 atuam no setor de Serviços.

A Jucap, que também é a responsável pela organização e armazenamento dos registros das companhias, avalia que o mês com resultado mais significativo foi abril: 161 novas empresas passaram a atuar no Amapá.

Segundo o presidente da autarquia, Alberto Alcolumbre, os números estão associados aos trâmites eletrônicos, facilitando a obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que funciona como “carteira de identidade” para instituições empresariais. Os documentos necessários variam para cada tipo de firma a ser aberta.

“Usando as ferramentas via internet a pessoa pode conseguir ter uma empresa totalmente registrada em aproximadamente dez minutos, e isso é um atrativo, uma desburocratização. O que em outros anos levaria dias ou meses, atualmente, pode levar poucos minutos”, destacou o gestor.

Para a criação de empresas, os interessados podem fazer todos os procedimentos on-line pelo portal de serviços da Jucap, que requer autenticação no site nacional de serviços Gov.Br. Também é oferecido atendimento presencial, na Avenida Fab, 1610, Centro, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h. Dúvidas e orientações podem ser obtidas pelo contato (96) 98419-6378.

50 anos

A Junta Comercial do Amapá foi criada em 9 de maio de 1973 e está completando 50 anos de atividades. Ao longo do ano, diversas ações serão desenvolvidas, sobretudo, para aprimorar o atendimento ao público e ao empresariado.

Nos últimos 120 dias, a Jucap já firmou acordos de cooperação com prefeituras de Porto Grande, Ferreira Gomes, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Itaubal e Amapá, para levar a esses municípios os serviços e agilizar trâmites administrativos sem a necessidade de os empreendedores se deslocarem até a capital.

Em outra frente de trabalho, a Junta e o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP) trabalham na reformulação da emissão do alvará de funcionamento.