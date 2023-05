Amapá sediará fórum para debater prevenção do câncer

Evento Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste acontece nos dias 27 e 28 de julho, em formato híbrido, em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Abriram nesta quarta-feira (3) as inscrições para o 5° Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste, que este ano acontecerá em Macapá. O evento contará com a participação de autoridades renomados da saúde com larga experiência no assunto.

A programação também vai reunir profissionais de saúde, médicos, representantes do governo, de hospitais e de organizações de apoio ao paciente, para discutir as principais necessidades e possíveis soluções para a atenção oncológica nas duas regiões.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a Região Norte deve registrar, em 2023, mais de 25 mil novos casos de tumores malignos, com destaque para as neoplasias de mama, próstata, colo do útero e estômago. Já no Nordeste, são estimados 153 mil novos registros neste ano, principalmente em mama, próstata, intestino e pulmão.

A doutora Catherine Moura, médica sanitarista e CEO da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), explicou que o evento busca discutir o aprimoramento na Política Nacional de Controle do Câncer. Disse ainda que o evento vai debater as melhores práticas de promoção de saúde, prevenção, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento adequado, levando em consideração os desafios impostos pelas características regionais do Brasil.

“A dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento é ainda mais acentuada em Estados como o Amapá e, por isso, promover o debate in loco é chamar a atenção da sociedade e cobrar a responsabilidade pública para que os vazios assistenciais sejam resolvidos e as políticas públicas, efetivas”, disse Catherine Moura.

A ONG Carlos Daniel é uma das instituições à frente do evento. O CEO da entidade, Agenilson Silva, destaca que o fórum é um momento para a sociedade da Região Norte – sobretudo amapaense – discutir soluções para o problema do câncer infanto-juvenil. No Amapá, não existe o tratamento da doença para esse público. A ONG foi criada depois que o filho dele, Carlos Daniel, morreu após perder a luta contra a leucemia, em 2015.

“O fórum foi criado com o objetivo de chegar a essas regiões, a esses estados que têm difícil acesso ao tratamento oncológico principalmente a Região Norte, com o objetivo de debater as problemáticas dessas duas regiões, das suas cidades, o que falta de estrutura e recursos humanos. É um debate amplo da oncologia que vai envolver os profissionais de saúde, poder público, sociedade civil organizada, pacientes e familiares. É para ouvir a voz de todos, para que juntos possamos mostrar onde estão os problemas e, juntos, possamos mudar essa realidade. Para isso, foi criado o Fórum TJCC que é uma previa para o Congresso TJCC”, reforça Agenilson.

O evento será realizado na sede do Sebrae, região central de Macapá (AP), e também contará com transmissão online, para permitir a ampla participação da sociedade.

O 5° Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte Nordeste é uma realização do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, com iniciativa da Abrale, Instituto Roda da Vida e ONG Carlos Daniel, com Apoio Educacional do Onco Ensino e apoio institucional do Sebrae.

As informações completas e inscrições estão em www.forum.tjcc.com.br/nortenordeste.

SERVIÇO

5° Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte Nordeste

Evento híbrido (online e presencial)

Data: dias 27 e 28 de julho de 2023

Local: Sebrae – Av. Ernestino Borges, 740 – Julião Ramos – Macapá – AP.