Após inspeções em unidades de saúde, comissão faz recomendações ao GEA e PMM

Comissão presidente pela deputada Aldilene Souza enviou 11 requerimentos

Da Redação

Deputados da Comissão de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) enviaram ao governo do Estado e à prefeitura de Macapá um relatório com uma série de recomendações após inspeções em várias unidades de saúde. Entre indicações, estão a aquisição de equipamentos para exames de imagem em hospitais estaduais e a ativação de uma UBS para urgência e emergência.

As inspeções foram realizadas no dia 18 de abril. A comissão, comandada pela deputada estadual Aldilene Sousa, indicou a aquisição de aparelhos de raio-X (portátil) e de ultrassonografia para o Hospital da Criança e do Adolescente. Hoje, a unidade está sobrecarregada em meio a um surto de síndromes gripais.

Além do investimento em equipamentos no HCA e no Hospital de Emergência, que já está em reforma desde o início do governo Clécio, a comissão recomendou a adoção de medidas de prevenção, limpeza, contratação de pessoal e outras medidas.

Ao todo, foram enviados 11 requerimentos às secretarias Municipal e Estadual de Saúde (Sesa e Semsa).

Além do HCA e HE, os deputados também recomendaram a reabertura da UPA do Bairro Zerão e ativação da UBS Rubin Aronovith, no Bairro Santa Inês.

1. REQUERIMENTO N. 0001/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde – SESA o aumento do número de agentes de limpeza e maqueiros do Hospital de Emergência Oswaldo Cruz;

2. REQUERIMENTO N. 0002/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde ? SESA a climatização e revitalização das áreas destinada aos agentes de limpeza e maqueiros do Hospital de Emergência Oswaldo Cruz;

3. REQUERIMENTO N. 0003/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde – SESA a aquisição de cadeiras de rodas e cadeiras pra banho a serem destinadas aos pacientes do Hospital de Emergência Oswaldo Cruz;

4. REQUERIMENTO N. 0004/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde – SESA a reabertura em caráter de urgência da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada no bairro Zerão;

5. REQUERIMENTO N. 0005/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde – SESA a contratação imediata de médico cardiovascular para atendimento no Hospital de Emergência Oswaldo Cruz;

6. REQUERIMENTO N. 0006/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde – SESA a viabilização de mutirão de cirurgia vascular no Hospital de Emergência Oswaldo Cruz;

7. REQUERIMENTO N. 0007/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde – SESA que priorize os processos de licitação referentes ao Hospital de Emergência Oswaldo Cruz;

8. REQUERIMENTO N. 0008/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde – SESA que adquira um (01) aparelho de ultrassonografia portátil para o Hospital da Criança e do Adolescente ? HCA;

9. REQUERIMENTO N. 0009/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde – SESA a reabertura da recepção em razão dos pacientes estarem aguardando o atendimento médico em um pequeno espaço provisório, sem climatização e cadeiras insuficientes;

10. REQUERIMENTO N. 0010/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde – SESA que adquira um (01) aparelho de raio-x portátil para o Hospital da Criança e do Adolescente ? HCA;

11. REQUERIMENTO N. 0011/2023/CDH/AL, requer à Secretária de Saúde – SESA que contemple no projeto de reforma e revitalização do Hospital da Criança e do Adolescente ? HCA, a adição de um elevador hospitalar;

12. INDICAÇÃO N. 0001/2023/CDH/AL, indica a ativação imediata da Unidade Básica de Saúde Rubin Aeronovith para atendimento de urgência e emergência 24h.