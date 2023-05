Após ação de limpeza, morador volta a depositar entulho

Caso ocorreu no canal do Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Com as fortes chuvas que vem caído em Santana, a 17 km de Macapá, a limpeza de bueiros e canais da cidade é fundamental para o escoamento das águas pluviais e, assim, evitar alagamentos.

Por isso, a Defesa Civil realiza a retirada de entulhos desses logradouros. Mas, recentemente, no canal do Paraíso que havia sido limpo há menos de uma semana, um morador ainda não identificado jogou novamente lixo no entorno do local.

O caso ocorreu no trecho entre as avenidas Castelo Branco e 7 de Setembro, onde ele despejou entulhos nos arredores do canal.

“A gente não sabe quem é. Só sabemos que ele chegou e depositou lixo, aí, na beira do canal. Infelizmente, tem gente assim, né? Que não sabe ver nada limpo”, disse uma moradora que não quis ter o nome divulgado.

Desde janeiro, as ações de limpeza vêm ocorrendo preventivamente em virtude do período de chuvas e atendendo um cronograma. Toneladas de lixo são retirados mensamente.

Apesar dos esforços, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Ubiratan Viana, lamenta a situação.

“A gente enfrenta essa dificuldade. Nesse ponto específico, fazia menos de quatro dias que havíamos feito a limpeza. É triste porque parece que estamos ‘limpando gelo’, no linguajar mais popular, né? Mas, é constante esse tipo de situação”, afirmou o servidor.

A Defesa Civil informou que tem feito ações educativas com a população para evitar que joguem entulhos no canal ou até mesmo, o depósito no entorno.

Além disso, os moradores que possuem lixo oriundos de quintais, são informados sobre o período em que podem armazenar os dejetos para a retirada pelas máquinas da Prefeitura de Santana.