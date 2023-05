Após anos de goteiras, telhado do HE é trocado

Serviços consistem em troca de telhas, colocação da nova calha e reparos também na parte elétrica.

Após anos de muitos transtornos para pacientes e profissionais de saúde, o telhado do Hospital de Emergência do Centro de Macapá está sendo trocado.

A estrutura era conhecida por infiltrações e goteiras que causavam até alagamentos em enfermarias, UTIs e outros setores. Em algumas situações, os vazamentos ocorriam até em cima de leitos com pacientes.

Em um dos vídeos mais famosos sobre os aguaceiros dentro da unidade quando as fortes chuvas caíam sobre Macapá, em abril de 2020, as imagens mostraram praticamente chovendo dentro de uma enfermaria. A época, a Secretaria de Saúde falou em sabotagem.

A troca de telhas velhas por novas começou ontem (15), inicialmente no lado direito do hospital, com colocação da nova calha e reparos na parte elétrica. Em seguida, a obra será feita sobre a Enfermaria D, Centro de Tratamento de Queimados e também na Sala de Curativos.

A grande reforma no HE ocorre desde janeiro. Os serviços no hospital são realizados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinf) e incluem troca de iluminação, instalação de novo forro, revestimento e troca de louças do banheiro, serviços elétricos e hidrossanitários, além de pintura.

Desde o início da obra, já foram revitalizadas 15 enfermarias (dos ambulatórios clínicos e do Centro Cirúrgico), 26 banheiros, uma Sala de Medicação, uma Sala de Curativos, uma Recepção, e uma Sala de Coleta Laboratório, Administração do laboratório, Sala de Análises do Laboratório, Arquivo e Posto de Enfermagem.

Também houve serviços em uma Sala Vermelha, onde pacientes com trauma são estabilizados; sete repousos das equipes médicas e de enfermagem; uma triagem, uma recepção central; um consultório pediátrico; um consultório de trauma; uma recepção central; uma Unidade de Terapia Intensiva; um posto de policiamento da Polícia Civil e um da Polícia Militar.