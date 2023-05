Veja a análise de Salmos 2

Bom dia! Assim como na vida, Deus nos alerta, mas as vezes ignoramos os sinais. Todos nós sempre temos algo a aprender. Em Salmo 2, vemos um conselho pela humildade, sobre a necessidade de compreender que não sabemos de tudo, e que sempre temos algo em que melhorar. Por isso, devemos entender que as críticas também nos ensinam. Veja a análise desta segunda-feira (8) e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!