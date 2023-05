Assaltantes levam 2 barras de ouro avaliadas em R$ 250 mil de garimpeiro

Crime ocorreu na zona norte de Macapá, logo que a vítima chegou à capital do Amapá.

Da REDAÇÃO

Duas barras em ouro, avaliadas em R$ 250 mil, foram roubadas por assaltantes que surpreenderam um garimpeiro que chegava a Macapá vindo do garimpo de Lourenço, a 370 km da capital.

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (29), por volta de 15h30, quando a vítima deixava passageiros a quem havia dado carona no Bairro Jardim Felicidade 1, na zona norte da cidade.

Ele foi surpreendido por dois homens armados em uma motocicleta, na Avenida Severino Gomes de Almeida. De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), ao encostarem ao lado do carro, um dos criminosos teria dito “passa o ouro”.

Por isto, a polícia acredita que os assaltantes tinham informação privilegiada de que a vítima estava a caminho da capital transportando o minério. Além das barras de ouro, os bandidos também levaram 3 celulares, dinheiro em espécie e documentos pessoais do garimpeiro e dos passageiros que transportava.

Militares do 2º Batalhão da PM do Amapá ainda fizeram buscas até a noite na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O crime foi registrado no Ciosp do Bairro Pacoval.