Atirador mascarado mata suspeito de vários crimes em frente à igreja

Crime ocorreu no Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 24 anos foi atacado a tiros em via pública e morreu na frente de uma igreja, no Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá. O crime ocorreu por volta de 19h, na esquina da Rua 6 com a 11ª Avenida.

Contra Cayo Rhuan da Silva Marques havia vários boletins de ocorrências, além disso, ele teria participado de um homicídio que estava em investigação.

Testemunhas disseram à polícia que o atirador usava máscara, boné e estava vestido com camisa vermelha, e que após disparar três vezes contra a vítima, o criminoso montou na garupa de uma motocicleta que estava no apoio e fugiu.

Cayo foi atingido por 2 disparos na cabeça e 1 no tórax, o óbito foi confirmado pelo Samu. O caso é tratado como execução.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, busca identificar os dois criminosos e saber a motivação do crime.

“Ainda não temos informações de ameaças de morte ou de desafeto. Ainda não descartamos nenhuma linha de investigação. Vamos considerar todas as possibilidades. Familiares disseram que ele estava trabalhando e pretendia viajar a trabalho para outro estado”, comentou o delegado.

Até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso.